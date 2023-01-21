Несколько квартир пострадали от взрыва газа в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде произошел взрыв газового баллона. В результате пострадали 4 квартиры, два человека госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел в 18:51 в городе Караганде по улице Щорса, д.37.

«В 2-х этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без горения, с последующим обрушением деревянного перекрытия и перегородок в квартире №6 (на 2-ом этаже) и частично в квартирах №4, 5 (на 2-м этаже) и 3 (на 1-ом этаже) на предварительной площади 36 кв. м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В результате взрыва пострадали мужчина, 1970 года рождения, и женщина, 1971 года рождения, которые с ожогами были госпитализированы в Областной медицинский центр города Караганды. На месте происшествия работают 36 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС области.

Акиматом города для жильцов подъезда представлены места в общежитии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.







