Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Несколько квартир пострадали от взрыва газа в Караганде

    21 Января 2023, 21:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде произошел взрыв газового баллона. В результате пострадали 4 квартиры, два человека госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несчастный случай произошел в 18:51 в городе Караганде по улице Щорса, д.37.

    «В 2-х этажном жилом доме произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без горения, с последующим обрушением деревянного перекрытия и перегородок в квартире №6 (на 2-ом этаже) и частично в квартирах №4, 5 (на 2-м этаже) и 3 (на 1-ом этаже) на предварительной площади 36 кв. м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    В результате взрыва пострадали мужчина, 1970 года рождения, и женщина, 1971 года рождения, которые с ожогами были госпитализированы в Областной медицинский центр города Караганды. На месте происшествия работают 36 сотрудников и 8 единиц техники ДЧС области.

    Акиматом города для жильцов подъезда представлены места в общежитии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Видео Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Взрыв газа в Караганде: жильцов пострадавшего дома эвакуируют
    Работы по подготовке к весенним паводкам ведутся в Усть-Каменогорске
    Более 3 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Атырауской области
    Четырех человек спасли сотрудники ДЧС при тушении пожара на рынке в Таразе
    Популярное
    1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
    2 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    3 Казахстан завоевал пятую медаль Универсиады-2023
    4 Водителей автобусов не хватает в Караганде
    5 Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области
    Новости партнеров