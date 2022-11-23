Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Несколько городов Турции снова трясло

    23 Ноября 2022, 10:04

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Ощутимое сразу в нескольких городах землетрясение произошло в Турции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Турции в 4:08 утра по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе Турции в городе Дюздже одноименной провинции. Данная местность расположена в 240 км к западу от Анкары и в 228 км к востоку от Стамбула.

    Землетрясение сильно ощущалось в Анкаре и Стамбуле, и еще в нескольких городах страны.

    Как сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), произошло 18 афтершоков, а подземные толчки находились на глубине 6,5 км. В настоящий момент каких-либо серьезных последствий землетрясения не зафиксировано. В регионе будет проведена инспекция.

    При этом мэр города Дюздже Фарук Озлу сообщил, что, по предварительной информации, жертв в результате подземных толчков нет.

    «Толчки были сильными. Мы все хорошо их ощутили. Многие жители выбежали на улицы. Сейчас везде отключена подача электричества. Другие последствия землетрясения выясняются», - добавил Фарук Озлу.

    Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения Турции, в результате землетрясения пострадали 22 человека. Из-за прыжка с высоты, состояние одного пациента тяжелое.


    Фото: static.vkurse.kz

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Европарламенту исполняется 70 лет
    Евросоюз может серьезно расширить санкционные списки россиян-физлиц
    Сильное землетрясение произошло на Соломоновых островах
    Еще два землетрясения произошло близ Алматы
    Популярное
    1 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
    2 Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
    3 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
    4 Назначена заместитель акима Актюбинской области
    5 Касым-Жомарт Токаев принесет присягу 26 ноября
    Новости партнеров