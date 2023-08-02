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    Несколько фабрик горят в турецкой провинции Бурса

    2 Августа 2023, 12:36

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В промышленной зоне Инегель в Турции вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на четыре фабрики по производству пряжи и изготовлению лесоматериалов, которые находились вблизи очага возгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Haber.

    В тушении пожара задействовано 4 вертолета, 110 пожарных машин и 200 человек личного состава. Сотрудников близлежащих заводов эвакуировали. Четырех человек госпитализировали.

    На место происшествия прибыл губернатор провинции Бурса Якуп Джанболат. Он сообщил, что на данном участке находится множество заводов и огонь быстро распространяется.

    «Все сотрудники завода были эвакуированы. Жертв нет. Два человека отравились угарным газом, из госпитализировали. Их жизням ничего не угрожает», - проинформировал губернатор.

    На месте происшествия работают пожарные из Инегеля и близлежащих районов с участием воздушных сил.

    Напомним, недавно пожар вспыхнул в лесопарковой зоне близ аэропорта Бодрума в провинции Мугла на юге Турции. Температура воздуха тогда превысила 43 градуса.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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