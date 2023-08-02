Несколько фабрик горят в турецкой провинции Бурса

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В промышленной зоне Инегель в Турции вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на четыре фабрики по производству пряжи и изготовлению лесоматериалов, которые находились вблизи очага возгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Haber.

В тушении пожара задействовано 4 вертолета, 110 пожарных машин и 200 человек личного состава. Сотрудников близлежащих заводов эвакуировали. Четырех человек госпитализировали.

На место происшествия прибыл губернатор провинции Бурса Якуп Джанболат. Он сообщил, что на данном участке находится множество заводов и огонь быстро распространяется.

«Все сотрудники завода были эвакуированы. Жертв нет. Два человека отравились угарным газом, из госпитализировали. Их жизням ничего не угрожает», - проинформировал губернатор.

На месте происшествия работают пожарные из Инегеля и близлежащих районов с участием воздушных сил.

Напомним, недавно пожар вспыхнул в лесопарковой зоне близ аэропорта Бодрума в провинции Мугла на юге Турции. Температура воздуха тогда превысила 43 градуса.