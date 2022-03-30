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    Несколько дорог закрыли в Алматинской области из-за непогоды

    30 Марта 2022, 00:57

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодорогах «Сарыозек-Коктал», «Кокпек-Кеген-Тюп», «Кеген-Нарынкол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 22:00 часов 29 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, буран, видимость нулевая) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения «Сарыозек – Коктал» с (45-68 км, Алтын Емель)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Также с 22:30 часов 29 марта в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения «Кокпек –Кеген – Тюп» с (16-74 км, перевал Аласа) и автодорога республиканского значения «Кеген-Нарынкол» с (0-35 км, с. Кеген – с. Сарыжаз).

    ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112.

    «При выезде в дальнюю дорогу ознакомится с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях», - говорится в сообщении ДЧС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Общество Дороги Погода ДЧС
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