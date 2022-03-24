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    07:34, 24 Март 2022 | GMT +6

    Несколько дорог из Нур-Султана открыли для движения в связи с улучшением погоды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несколько дорог из Нур-Султана открыли для движения в связи с улучшением погоды, передает МИА «Казинформ». Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале.

    В 6.30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто автомобильное движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, на участке Нур-Султан – п.Жибек жолы 1273 – 1291 км.

    В 6.40 в связи со стабилизацией погодных условий открыто автомобильное движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Нур-Султан – Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау на участке км 16 - 51 п.Кабанбай батыр до границы Карагандинской области.

    В 7.30 в связи со стабилизацией погодных условий открыто автомобильное движение из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Нур-Султан –г.Ерейментау – Шидерты км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области.

    23 марта в 20.00 сообщалось об открытии автомобильного движения из Нур-Султана для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, на участке Нур-Султан – г.Атбасар – 1247 - 1003 км.

    23 марта днем сообщалось о закрытии всех выездов из столицы из-за непогоды.



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