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    Несколько домов в Костанае остались без воды из-за коммунальной аварии

    10 Января 2023, 14:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – По улице Тәуелсіздік в Костанае произошла течь из колодца на сетях водопровода, аварию устраняют, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Причиной течи в Костанайской теплоэнергетической компании назвали изношенность водопроводных сетей.

    «Заявка поступила 10 января в 11:00 часов от диспетчера ГКП «КТЭК» о течи из колодца. В 12:00 бригада уже была на месте, разбирается с течью. В 12:25 бригада отчиталась, что перекрыли задвижку дм.200 в доме по адресу Тәуелсіздік, 105. В 13:10 перекрыли задвижку дм.200 по адресу Чехова – Тәуелсіздік», - сообщили в коммунальном предприятии.

    Без воды остались несколько домов по улицам Тәуелсіздік и Козыбаева.

    Работы по устранению аварии будут производиться в течение дня. В КТЭК пообещали осуществить подвоз воды жителям домов, оставшиеся без холодной воды.


    Фото: ng.kz

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Вода Костанай
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