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      Акмолинская область

    Несколько домов подтопило в пристоличном поселке Коянды

    8 Апреля 2021, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В селе Коянды пристоличного Целиноградского района спасатели Акмолинской области и города Нур-Султана производят аварийно-спасательные работы по откачке талой воды, где в результате интенсивного таяния снега и скопления талых вод произошло подтопление трех домов и дворовой территории. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ».

    Работы проводятся как силами ДЧС так и местными исполнительными органами. Для этих целей задействованы 49 человек, 17 единиц техники, 9 единиц мотопомп.

    Кроме того, ведутся работы по откачке талых вод в поселках Талапкер, Караоткель, Коянды, Арайлы, Каражар, Кызылжар, Акмол, Косшы, Кабанбай батыр, Кызылсуат и Жарлыколь Целиноградского района.

    Сегодня в 10:35 часов из Нур-Султана вылетел вертолет АО «Казавиаспас» МИ-869 для мониторинга паводковой обстановки, маршрут Вячеславское водохранилище-Коянды-Илинка-Преображенский контррегулятор. На борту вертолета находятся представители ДЧС, акимата Акмолинской области, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, РГП «Казгидромет»

    Ситуация находится под контролем начальника ДЧС Акмолинской области Нурлана Атыгаева и местных исполнительных органов.

    В Акмолинской области для недопущения подтоплений от таяния снега в населенных пунктах проводятся мероприятия по вывозу снега, всего по области вывезено 447 813,76 м. куб. снега, произведена откачка 177921,8 м. куб талой воды, набрано и уложено 13482 мешков с инертным материалам, укреплено 2511 метр дамб, очищено 128084,61 метров водоотводных каналов и арыков, обустроено 2099 метров каналов и арыков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Происшествия Паводок
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