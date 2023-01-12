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Несколько домов остались без отопления из-за порыва на теплосетях в Павлодаре

12 Января 2023, 02:02

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Для устранения порыва тепловикам пришлось отключить отопление в двух многоэтажных и четырех частных жилых домах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.kz.

Порыв произошел по улице Муткенова на Втором Павлодаре. По информации отдела жилинспекции города, комплектуется аварийная бригада для устранения повреждений.

В АО «Павлодарэнерго» сообщили, что до ликвидации повреждения работать будут круглосуточно.

Ранее порыв на теплосетях в Павлодаре уже случался в конце декабря прошлого года. Тогда от теплоснабжения было отключено 58 частных жилых домов и три многоэтажки.


Фото: кадр из видео
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