Несколько домов на день отключат от холодной воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько жилых домов, расположенных в Ауэзовском районе, на день отключат от холодного водоснабжения из-за производственной необходимости, вызванной процессом замены технологического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

12 сентября с 08:00 до 20:00 часов подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и иные здания, расположенные по улице Толе би между Саина и Утеген батыра.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ГКП «Алматы су».