03:00, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6
Несколько домов на день отключат от холодной воды в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько жилых домов, расположенных в Ауэзовском районе, на день отключат от холодного водоснабжения из-за производственной необходимости, вызванной процессом замены технологического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».
12 сентября с 08:00 до 20:00 часов подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и иные здания, расположенные по улице Толе би между Саина и Утеген батыра.
«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ГКП «Алматы су».