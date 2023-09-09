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    03:00, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Несколько домов на день отключат от холодной воды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Несколько жилых домов, расположенных в Ауэзовском районе, на день отключат от холодного водоснабжения из-за производственной необходимости, вызванной процессом замены технологического оборудования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    12 сентября с 08:00 до 20:00 часов подача холодной воды будет приостановлена в жилые дома и иные здания, расположенные по улице Толе би между Саина и Утеген батыра.

    «Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ГКП «Алматы су».


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    Алматы Вода
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