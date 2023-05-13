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    Несколько десятков мертвых тюленей и рыбы обнаружены на побережье Каспия

    13 Мая 2023, 12:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 мая около 17-00 часов сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружили туши нескольких десятков тюленей и рыбы. Специалисты устанавливают причины и другие обстоятельства гибели животных передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    На место обнаружения тюленей выехала Рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, РГП «Казгидромет», а также местных исполнительных органов.

    «Департаментом экологии по Мангистауской области и сотрудниками Казгидромета с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха. В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных, так же, как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Институтом гидробиологии и экологии произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований», - сообщили в Минэкологии.


    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Отдела полиции Тюбкараганского района Мангистауской области за № 234752030300589 от 12 мая 2023 года и в рамках досудебного расследования будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.

    Как сообщили в Минэкологии, сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства продолжают мониторинг береговой зоны Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Экология Мангистауская область Минэкологии Каспийское море
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