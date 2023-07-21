Несколько человек с солнечными ожогами обратились в больницы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за последний месяц в центр детской неотложной медицинской помощи обратились пять человек с солнечными ожогами. Трое детей получали лечение в условиях стационара. Двоим оказана помощь в условиях приемного отделения, они направлены на амбулаторное лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Двое из госпитализированных детей получили солнечные ожоги во время отдыха на Капчагайском водохранилище, еще один ребенок получил ожог во время похода в горы. Проведена обработка ожоговых ран, обезболивание и антибиотикотерапия, витамины. Обгорели лицо, руки, плечи, диагностированы ожоги 1 и 2 степени. На четвертые сутки все пациенты выписаны с выздоровлением», - уточнил заведующий ожоговым отделением Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Раджа Жумадильдаев.

В городскую клиническую больницу №4 был госпитализирован один пациент в результате солнечного ожога.

«После загара на пляже пациентка пять дней лечилась дома самостоятельно. В результате ухудшения состояния поступила в приемное отделение нашей больницы и была госпитализирована. Диагноз: (L55.1) Солнечный ожог второй степени. Ожог ультрафиолетовыми лучами S=36%/I-II степени верхних и нижних конечностей, туловища. Из стационара была выписана на пятые сутки», - отметил заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы №4 Елдос Альменов.

Ранее алматинские врачи дали ряд рекомендаций о правилах безопасности в жаркую погоду. Педиатры не рекомендуют выводить детей на улицу, советуют избегать прямых солнечных лучей и не доводить до теплового удара. Младенцы и грудные дети особенно уязвимы, поэтому необходимо следить за их температурой тела и обеспечивать им достаточное количество жидкости.

Детям нужно носить легкую, свободную одежду из натуральных материалов, избегать прямых солнечных лучей в период с 11 до 16 часов и использовать солнцезащитные кремы. Также важно обеспечивать детей прохладной водой и фруктами. Дети не должны оставаться в закрытых и недостаточно проветриваемых помещениях, особенно в период самой жары. Важно также избегать физических нагрузок и перегрева.

Врач городской поликлиники №11 Жанар Малибек дает следующие советы, чтобы избежать ожогов и тепловых ударов:

- Носите легкую одежду из натуральных материалов, которая позволяет коже дышать. Избегайте синтетических тканей, которые могут вызвать раздражение кожи.

- Не оставляйте детей и животных в закрытых автомобилях на солнце. Это может привести к быстрому нагреванию салона и возникновению теплового удара.

- Пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания. Избегайте алкоголя и кофе, которые могут усугубить обезвоживание.

- Избегайте прямой солнечной радиации в период с 10 утра до 4 вечера, когда солнце наиболее интенсивно. Если вы должны быть на улице, попробуйте оставаться в тени, особенно в период с 11 утра до 4 вечера. Если вы вынуждены находиться на солнце в этот период, используйте солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты.

- Если вы заметили признаки теплового удара, такие как головокружение, тошноту или слабость, немедленно обратитесь к врачу. Тепловой удар может привести к серьезным осложнениям, таким как нарушение функций органов.

- Жара также опасна людям с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Они могут иметь проблемы с терморегуляцией и более склонны к тепловому удару.

- Беременные женщины также подвержены риску в жару из-за изменений в терморегуляции и потоотделении.

- Если вы чувствуете себя плохо, немедленно обратитесь за медицинской помощью.