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    Несколько человек пропали без вести после взрывов в Жамбылской области

    27 Августа 2021, 10:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев рассказал, что несколько военнослужащих после взрыва в Жамбылской области не выходят на связь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего у нас воинской части проходят службу 135 человек, включая несколько гражданских служащих и военизированную охрану. Из них большая часть военнослужащие по контракту. Порядка 15 офицеров. Солдат срочной службы там нет. Мы пока не можем установить связь с тремя военнослужащими, также пропали несколько человек Департамента по чрезвычайным ситуациям. Что касается знамени и документов, некоторые военнослужащие оставались там до конца, на данный момент оружие, документы, знамя эвакуированы в безопасное место», - сообщил Нурлан Ермекбаев на брифинге в РСК.

    Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Произошло более 10 взрывов. Названы фамилии 4 погибших при взрыве в Жамбылской области. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 27 августа на брифинге в РСК рассказал об эвакуации жителей близлежащих сел после взрывов на складе боеприпасов.

    По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

    По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

    Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

    Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

    С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

    На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

    К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

    В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

    Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

    - можно позвонить на номер 109;

    - можно отправить сообщение на линию WhatsApp

    8-778-810-91-09.

    Также вы можете позвонить на горячую линию по телефону 8 (7262) 51-41-67.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жамбылская область Происшествия Армия Взрыв Пожар Взрывы в Жамбылской области
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