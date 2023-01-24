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    Несколько человек пострадали при стрельбе в американском штате Айова

    24 Января 2023, 15:44

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В результате стрельбы в школе для детей из группы риска в американском штате Айова три человека получили ранения, из них два ученика позже скончались, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство New York Post.

    Смертельная стрельба произошла в школе города Де-Мойн. Прибыв на место происшествия, сотрудники службы экстренного реагирования обнаружили двух тяжелораненых учеников, которым была оказана первая медицинская помощь, но позже они скончались в больнице.

    Также ранение получил основатель программы для молодежи из неблагополучной среды местный рэпер Уильям Холмс.

    Полиция сообщила о задержании трех подозреваемых подростков в двух милях от места происшествия, которые пытались скрыться. Одному из них, 18-летнему Престону Уоллсу, были предъявлены обвинения по двум статьям - покушении на убийство и участие в преступной группировке.

    В ходе расследования стало известно, что Уоллс вошел в аудиторию с пистолетом и после попытки его выпроводить из учебного заведения он открыл стрельбу.

    Программа альтернативного образования «Starts Right Here» («Начинается прямо здесь») направлена на работу с городской молодежью, которая столкнулась с жизненными проблемами. Программа включена в образовательную школьную систему города, которая стартовала в 2021 году для помощи подросткам в 9-12 классах.


    Фото:nypost.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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