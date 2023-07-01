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    Несколько цехов по розливу незаконного алкоголя выявили в Акмолинской области

    1 Июля 2023, 12:05

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Группа лиц в Акмолинской области организовала подпольные цеха по розливу незаконной алкогольной продукции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    В ходе осуществления обысков в городах Щучинск, Кокшетау, Степногорск и Акколь обнаружены и изъяты оборудования по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом, емкости для изготовления водки, а также готовая алкогольная продукция, изготовленная кустарным способом различных наименований более 17 000 бутылок, подготовленных для реализации, около 3 500 литров спирта и более 40 000 поддельных УКМ.

    Кроме того, изъяты денежные средства, добытые преступным путем в сумме более 2 млн тенге, а также 3 автомашины.

    В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью
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