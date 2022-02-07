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    Несколько автодорог закрыли в Туркестанской области из-за бурана

    7 Февраля 2022, 10:42

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На территории Туркестанской области идёт обильный снегопад и началась метель. Похолодание в области затрудняет движение автотранспорта по всем дорогам области, а не прекращающийся буран может доставить трудности водителям и пассажирам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Для обеспечения благополучия и безопасности граждан в таких погодных условиях, на дорогах республиканского и областного значения задействованы сотрудники соответствующих подразделений ДП Туркестанской области.

    В связи с этим, полицейские предупреждают водителей о перекрытии нескольких дорог, в частности:

    На автодороге республиканского значения А-2 «Алматы-Ташкент-Термез» 593-602 км «Шакпак баба», в связи со снегопадом, бураном и ухудшением метеоусловий ближе к утру возможна гололедица.

    Дорога между н.п. Шолак-Корган и Шаян (Байдибекский район) закрыта (буран);

    Закрыты дороги между н.п. Шолаккорган-Ащысай-Орангай (Созакский, Сауранский районы); м ежду н.п. Актас-Бирлик (Байдибекий район);

    Закрыто движение на Кызылординской трассе, между с. Шорнак и Кызылордой.

    Движение на указанных автодорогах республиканского и областного значения приостановлено. При этом полицейские призывают граждан следить за изменением погодных условий, принимать к сведению предупреждающие сообщения и соблюдать необходимые меры предосторожности.

    Перед тем, как планировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами в зимний период, следует обязательно узнать о состоянии погоды. Поэтому, не стоит отправляться в путь без острой необходимости.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Казгидромет МВД РК Дороги Погода
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