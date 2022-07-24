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    Несколько авто оказались под водой после дождя в Мангистау

    24 Июля 2022, 19:06

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за прошедшего ливня автомобили оказались под водой. Ведется эвакуация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Инцидент произошел сегодня в районе «Голубой бухты». Легковые и грузовые автомобили оказались под водой.

    С 9:30 на месте происшествия ведется эвакуация, работают спасатели, задействовав спецтехнику. Параллельно ведутся работы по вызову дополнительной спецтехники из Шапагатовского сельского округа.

    На место выехала одна спецтехника пожарной части №2 Актау. Организована работа спецтехники и аппарата акима сельского округа Сайын Шапагатов. Эвакуированы 10 человек.

    Ранее сообщалось о подтоплении в Алматинской области из-за проливного дождя.

    Фото: lada.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Видео Мангистауская область Регионы Казахстана Вода Наводнение
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