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    Несколько авиарейсов задержали в аэропорту Шымкента из-за плохой погоды

    26 Октября 2022, 22:03

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Данные рейсы постепенно планируются к вылету сегодня, начиная с 22:00 до 23:30, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Air Astana.

    По сообщению авиакомпании, некоторые рейсы Air Astana задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильного попутного ветра в аэропорту Шымкента.

    Задержаны рейсы:

    KC969/970 Алматы-Шымкент-Алматы

    KC321/322 Астана-Шымкент-Астана

    KC971/KC972/Алматы-Шымкент-Алматы

    KC7227/228/Атырау-Шымкент-Атырау

    KC7325/7326/Астана-Шымкент-Астана

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в столице и 13 регионах страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Шымкент Аэропорт Авиация
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