Нештатная ситуация возникла при запуске корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 11 октября 2018 года в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Но спустя несколько минут после старта прямая трансляции запуска на сайте Роскосмоса была прервана, и диктор объявил об «аварии на ракете-носителе».

На борту ТПК «Союз МС-10» находятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

По данным источников в российской космической отрасли, экипаж жив, испытывает большие перегрузки и аварийно приземлится ориентировочно в Казахстане.

Как сообщили МИА «Казинформ» в Казкосмосе, на Байконуре идет заседание комиссии по аварийной ситуации, результаты будут объявлены позже.