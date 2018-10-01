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Нештатная ситуация возникла при запуске корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур»

11 Октября 2018 15:23 433
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Нештатная ситуация возникла при запуске корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконур»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - 11 октября 2018 года в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Но спустя несколько минут после старта прямая трансляции запуска на сайте Роскосмоса была прервана, и диктор объявил об «аварии на ракете-носителе».

На борту ТПК «Союз МС-10» находятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

По данным источников в российской космической отрасли, экипаж жив, испытывает большие перегрузки и аварийно приземлится ориентировочно в Казахстане.

Как сообщили МИА «Казинформ» в Казкосмосе, на Байконуре идет заседание комиссии по аварийной ситуации, результаты будут объявлены позже.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Байконур,
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Сара Кабикызы

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