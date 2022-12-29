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    Несертифицированную пиротехнику изымают жамбылские полицейские

    29 Декабря 2022, 07:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой проводят сотрудники полиции Жамбылской области. В регионе проходит ОПМ «Пиротехника», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, на территории региона проходит мониторинг мест торговли.

    «Главная задача – не допустить реализации несертифицированной пиротехнической продукции, - пояснили в ведомстве. – С 25 декабря 2022 года по 3 января 2023 года в целях выявления и пресечения фактов незаконной торговли и использования пиротехнических изделий проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника». Продавать пиротехнику можно только при наличии лицензии. В противном случае, составляется административный протокол по статье 196 КоАП РК «Незаконная торговля товарами или иными предметами» и материал направляется в административный суд для рассмотрения».

    Так, в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили 18 фактов нарушения по статье 196 КоАП РК, изъяли более 120 единиц несертифицированных пиротехнических изделий.

    Департамент полиции Жамбылской области предупреждает о том, что категорически запрещена продажа пиротехнических изделий вне контейнеров и лицами, не имеющими соответствующую лицензию и разрешение на хранение пиротехнических изделий. Запрещено продавать пиротехническую продукцию также в открытых павильонах, из автомашин, в палатках, с рук и в подземных переходах.

    Для предотвращения травматизма среди граждан департамент полиции Жамбылской области убедительно просит жителей приобретать пиротехническую продукцию только в специально отведенных для ее реализации местах.

    «Если вы стали свидетелем данного правонарушения, просим сообщить в полицию по каналу связи «102» или в дежурную часть отдела полиции вашего района», - уточнили в ведомстве.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия
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