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    Несчастный случай с летальным исходом произошел в школе-интернате в Семее

    11 Апреля 2023, 23:14

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование начато по факту смерти несовершеннолетнего в интернате Семея. 7 апреля в школе-интернате в городе Семее произошел несчастный случай с летальным исходом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Подросток 15 лет поперхнулся во время приема пищи. До приезда бригады скорой медицинской помощи мальчик скончался. По факту Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия МВД РК Абайская область
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