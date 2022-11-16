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    Несчастный случай произошел на Качарском карьере в Костанайской области

    16 Ноября 2022, 23:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Без признаков жизни обнаружен водитель одного из автомобилей Качарского карьера, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram промышленной компании «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение».

    «16 ноября 2022 года на автосъезде одного из горизонтов Качарского карьера произошел несчастный случай. Водитель одного из автомобилей 1960 года рождения был обнаружен без признаков жизни. По факту случившегося проводится расследование», - говорится в публикации прес-службы.

    Коллектив и руководство АО «Качары Руда» выражают соболезнования семье погибшего.

    Предприятие, как отмечается в публикации, окажет необходимую помощь семье.

    Ранее сообщалось, что на костанайских предприятиях с начала года зарегистрировано 60 несчастных случаев. Восемь из них – со смертельным исходом, 23 – с тяжелым исходом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Промышленность
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