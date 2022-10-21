Несчастные случаи на работе: 134 человека погибли с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года на предприятиях по всему Казахстану пострадали 999 человек, погибли 134 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За девять месяцев текущего года на предприятиях страны пострадало 999 человек, что на 5,8 % ниже аналогичного периода прошлого года. Погибло 134 человека, ниже на 4,3 % показателя аналогичного периода прошлого года», - сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, основными причинами, приведшим к несчастным случаям явились грубая неосторожность самих пострадавших (34,9 %), неудовлетворительная организация производства и работ, нарушение правил безопасности и охраны труда, нарушение правил дорожного движения.

«Высокий уровень травматизма, как и раньше, сохраняется в промышленных регионах страны – Караганде, Восточно-Казахстанской области, Костанае, Актобе, Павлодарской области и Алматы. В разрезе отраслей экономик наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса и строительной отрасли», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что 5 работников АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) находятся под следствием из-за несчастного случая в одном из цехов, в результате которого погибли четыре работника.