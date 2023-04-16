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    Несанкционированные отжиги будут выявлять в Акмолинской области

    16 Апреля 2023, 18:43

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 55 мобильных групп по выявлению несанкционированных отжигов и несоблюдению правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах созданы в Акмолинской области. В регионе начался пожароопасный период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Состоялась рабочая поездка начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Думана Далешова в район Биржан сал.

    По информации пресс-службы ДЧС региона, всего в Акмолинской области дислоцируются 22 лесных хозяйства, из которых 13 подведомственны местным исполнительным органам, три национальных парка и шесть имеют прочих лесовладельцев. Общая площадь лесного фонда составляет более 1 млн га.

    «В районных центрах созданы мобильные группы, которые будут осуществлять рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированного отжига, также разведение костров в лесных массивах. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены административная и уголовная ответственности. Необходимо отметить, с прошлого года в связи с внесением изменений в Кодекс об административных правонарушениях, меры в виде предупреждения исключены, остаются только штрафы. На физических лиц порядка 33 тысяч тенге, если сжигание мусора проводится в нарушении правил пожарной безопасности», – пояснил Д. Далешов.

    Всего созданы 55 мобильных групп по выявлению несанкционированных отжигов и несоблюдению правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах.

    «Кроме того, имеется 210 добровольных противопожарных формирований, на вооружении которых есть вся необходимая техника и пожарный инвентарь. В работе в пожароопасный период задействованы все силы и средства органов гражданской защиты, а это 152 единицы техники, 3 пожарно-насосных станции, 260 ранцевых огнетушителей, 82 мотопомпы и 800 хлопушек», - резюмировали в ведомстве.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Пожар ДЧС
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