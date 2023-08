Нераспечатанный iPhone 2007 года продан на аукционе почти за $200 тыс

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - На аукционе в США нераспечатанная модель iPhone c 4ГБ памяти первого выпуска была продана за 190 372,80 долларов. Таких аппаратов было выпущено не так много, поэтому для коллекционеров айфонов они были чем-то вроде «Святого Грааля», то есть желанным, но почти недоступным приобретением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Русскую службу ВВС».

На торгах, которые проводила аукционная фирма LCG Auctions, на покупку этого айфона было подано 28 заявок, а ушел он по цене, почти в 400 раз превышающей первоначальную стоимость.

Впрочем, окончательная сумма, выплаченная покупателем, включает административные расходы, которые прибавляют к цене ушедшего с молотка предмета. Они называются «покупательской премией» и поступают непосредственно аукционной фирме, а не продавцу.

LCG Auctions в описании лота назвала айфон «популярным предметом категории люкс» и «крайне желанным для коллекционеров», добавив, что два других айфона первого выпуска в заводской упаковке были в прошлом году тоже проданы по рекордным ценам.

На сайте аукционного дома описание лота выглядело так: «Чрезвычайно редкая, запечатанная на заводе, модель первого выпуска 4 ГБ в исключительном состоянии. Практически безупречная поверхность и края, заводская пломба чистая, с правильными деталями швов и герметичностью».

Когда этот айфон был выпущен на рынок, его цена составляла 599 долларов. Ожидалось, что коллекционеры заплатят за редкую игрушку от 50 тыс. до 100 тыс. долларов, но результат побил все предыдущие рекорды.

Впервые эта модель айфона была выпущена в 2007 году, когда Apple возглавлял Стив Джобс.

Но компания быстро прекратила производство модели с объемом памяти 4ГБ — это произошло всего через два месяца после начала продаж из-за ее непопулярности среди покупателей.

Большинство клиентов решали приобрести 8-гигабайтную модель, которая была выпущена в то же время и давала пользователям вдвое больше памяти всего за 100 дополнительных долларов.

Редкие экземпляры продукции Apple, или памятные предметы, относящиеся к жизни и карьере Стивена Джобса, попадают на аукционы каждые несколько месяцев.

В прошлом на продажу выставлялись, например, стихотворение, которое Джобс написал в школьный альбом однокласснику, его фотографии в колледже и визитка 1978 года.

Apple заявила, что он был «автором бесчисленных инноваций, которые обогащают и улучшают всю нашу жизнь» и сделали мир «неизмеримо лучше».

Цена, уплаченная за старый айфон, является наглядной иллюстрацией английской поговорки: beuaty is in the eyes of a beholder (красота зависит от того, кто на нее смотрит). Для коллекционеров — это желанный приз, для большинства пользователей продукции Apple — безнадежно устаревшая модель с минимально возможной памятью.

Сумма, которую покупатель согласился выложить за iPhone 2007 года c 4ГБ памяти, стала самой высокой, когда-либо выплаченной непосредственно за телефон.

В прошлом некоторые модели айфонов продавались гораздо дороже, но только благодаря уникальным чехлам и украшениям.

По данным прессы, одно из таких изделий — Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond — стоило почти 50 млн долларов.

Этот телефон делался на заказ, а цена определяется тем, что его корпус сделан не из пластика, а из розового золота и усыпан бриллиантами. Бриллианты элегантно «разбросаны» по корпусу уникальным узором, в зависимости от вкусов покупателя.