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    Нерациональными считают в Минэнерго низкие цены на газ

    4 Апреля 2023, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработают план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа. Об этом сообщил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во всем мире вопрос энергосбережения является основной повесткой, наступление холодов обнажили проблемы с газом, не только в Казахстане, но и в соседних Узбекистане и Туркменистане. Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Однако низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами», - сказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

    К примеру, по его словам, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 кубометров газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию.

    «В этой связи, согласно поручению Главы государства, до конца 1-го полугодия т.г. совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и нацэкономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа. Также совместно с Министерством национальной экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь», - добавил Б. Акчулаков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Цены и тарифы Минэнерго РК Газификация Миннацэкономики
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