Нерациональные траты: Антикоррупционная служба вернула в бюджет 755 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Офицер по особо важным делам Департамента превенции Агентства по противодействию коррупции Айнагуль Карипова рассказала о борьбе с нерациональными бюджетными тратами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Профилактика является бесспорным постулатом всей правоохранительной деятельности. Значимость в превенции каждого правоохранительного органа определяется по уровню регламентации ее в законодательстве. Антикоррупционная служба является единственным правоохранительным органом, имеющим помимо права внесения представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступного деяния, ряд иных превентивных инструментов. Их пределы и перечень четко определены Антикоррупционным законодательством», - сказала Айнагуль Карипова во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы.

Одним из таких превентивных инструментов по ее словам является антикоррупционный мониторинг.

«Сфера государственных закупок, как зона повышенного риска, подлежит ежедневному мониторингу со стороны сотрудников Агентства. Это ценовой комплаенс по предотвращению нерационального расходования средств. Анализу подлежат все закупки с завышенными ценами. Целевое назначение – это исполнение поручения Главы государства по выработке новой бюджетной политики, бережливой и ответственной. При содействии НПП «Атамекен» в распоряжении наших сотрудников находятся аналитические системы «Единое окно закупок» и «Регион ГЗ». С начала проекта предотвращены нерациональные траты государства порядка 7,7 миллиарда тенге. Оптимизированы бюджеты около 1,5 тысяч заказчиков на стадии планирования», - сообщила спикер.

«Отдельными территориальными департаментами Агентства проведена работа по возврату в бюджет неэффективно запланированных средств. Начало было положено Антикоррупционной службой по городу Шымкент. Челлендж продолжили подразделения по ЗКО и Актюбинской области. На сегодня через решения маслихата в бюджет вернули около 755 миллиона тенге. Это 10% от всего объема установленных нерациональных трат», - добавила она.