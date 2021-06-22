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    Непрозрачность торговли электроэнергией отметил Серик Жумангарин

    22 Июня 2021, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Непрозрачность продажи электроэнергии отметил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы уже вступили в эпоху цифровой экономики. Естественно, сегодняшние методы регулирования немножко устарели, поэтому необходимо определиться с понятиями цифровой платформы, сетевого эффекта и новой методологией анализа цифровых рынков», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

    Спикер добавил, что важной является конкуренция на рынке электроэнергии.

    «На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1 % электрической энергии. Все остальное по непрозрачным прямым контрактам. В этой связи, до 2025 года организованная торговля электроэнергией увеличиться как минимум до 30 %. Кроме того, мы планируем устранить дифференциацию на рынке снабжения электрической энергией. Все это даст ежегодную экономию порядка 20 миллиардов бюджетных средств, 31 миллиард будет экономия для расходной части для МСБ и естественно возрастет жилищная помощь, по нашим расчетам на 720 миллионов», - заявил Серик Жумангарин.

    Отметим, сегодня в ходе заседания Правительства были одобрены подходы по развитию конкуренции в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

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