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    Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи

    29 Апреля 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неприятный запах и смог в столице объяснили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «26-28 апреля в Астане преобладала погода без осадков, с высоким дневным температурным фоном. Ночью 29 апреля т.г. с северных морей смешался холодный антициклон, смена теплых воздушных масс на холодные, безветрие в ночные часы привело к помутнению атмосферы», - проинформировали метеорологи.

    По данным РГП «Казгидромет», с 21 ч. 28 апреля до 21 ч. 29 апреля переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Экология Погода
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