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    Неприятные запахи в Атырау: чиновник попросил потерпеть

    31 Июля 2023, 11:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев попросил горожан потерпеть неприятные канализационные запахи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Последние несколько дней в городе наблюдаются неприятные запахи. Компетентным госорганам было поручено определить их источник и принять оперативные меры. Специалисты утверждают, что при северном и северо-западном ветре, который наблюдается в последние дни, город накрывался запахом с полей испарения Квадрат. Причина увеличения запаха связана с работами по очистке полей испарения, которые активизировались в июле. В настоящее время по заказу акимата области на средства республиканского бюджета ведутся работы по очистке Квадрата и строительству новой канализационной очистной установки (КОС). В рамках очистки полей испарения накопленные за много лет осадки выкапываются и складируются в отдельном месте. Эти процессы существенно увеличивают объем неприятного запаха в городе при сопутствующем ветре», - рассказал заместитель акима региона Жасулан Бисембиев в Facebook.

    Попросил жителей города отнестись с пониманием к временным неудобствам.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Регионы Казахстана
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