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    Непривитые от КВИ люди в 10 раз чаще подвергаются госпитализации – ученые

    12 Сентября 2021, 15:36

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полностью вакцинированные двумя компонентами граждане в 11 раз реже умирают от COVID-19 и в 10 раз реже попадают в больницы. Такие данные содержатся в еженедельном отчете Центра контроля и предотвращения заболеваний США (CDC), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ученые США исследовали с апреля по середину июля 2021 года более 6 тысяч случаев COVID-19, госпитализаций и смертей в 13 штатах и крупных городах.

    Исследование показало, что непривитые люди имели примерно в 4,5 раза больше шансов заразиться коронавирусом; в 10 раз больше шансов быть госпитализированными с осложнениями, и в 11 раз больше риска умереть от болезни, по сравнению с полностью вакцинированными лицами.

    На брифинге в Белом доме директор CDC Рошель Валенски сказала, что данные показывают, что вакцинация защищает от тяжелых осложнений COVID - 19. Кроме того, Центром по контролю и профилактике заболеваний США установлено, что «дельта» вариант стал основным штаммом вируса в Соединенных Штатах.

    Заявление Центра было сделано на следующий день после того, как президент США Джо Байден обнародовал новую стратегию по борьбе с COVID-19, которая включает меры, обязывающие сотрудников компаний с более чем 100 работниками пройти вакцинацию либо еженедельно сдавать тесты.

    Также органы здравоохранения США в настоящее время оценивают потребность в «бустерных» прививках для пожилых граждан.

    Напомним, аналогичное исследование проводили бельгийские ученые. Анализ бельгийских ученых показал, что 98% бельгийцев, госпитализированных с диагнозом COVID-19 с января текущего года, не были вакцинированы.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Наука Здравоохранение США Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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