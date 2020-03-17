Непрерывно ведутся мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В населенных пунктах области непрерывно ведутся работы по вывозу снега, расчистке водопропускных сооружений, устройству водоотводных траншей, дроблению льда на реках, информированию населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в области вывезено более 2 млн 670 тысяч кубометров снега.

Для беспрепятственного пропуска паводковых вод расчищено 87 % водопропускных сооружений на автомобильных дорогах и 90% на железнодорожных сетях.

С жителями населенных пунктов, наиболее подверженных паводковым явлениям, проведено более 170 сходов с охватом свыше 19500 человек. Вручено 21000 памяток по действиям в

паводковый период.

Продолжаются санитарные сбросы с основных водохранилищ. Сейчас их объемы доведены до минимальных уровней.

«По состоянию на 17 марта сброс с Самаркандского водохранилища осуществляется с расходом15 м3/сек, с Интумакского в объеме 40 м3/сек, с Шерубай-Нуринского и Жартасского в объеме 14 м3/сек. С 15 марта организована работа областного, городских и районных противопаводковых штабов в круглосуточном режиме», - сообщили в пресс службе ДЧС Карагандинской области.

Также были созданы шесть сводных группировок по шести основным паводкоопасным

направлениям, усиленные высокопроходимой техникой, плавательными средствами, пожарно-

насосными станциями и мотопомпами.

В распоряжении ДЧС имеются высокопроходимые автобусы-вахтовки и автомобили с КУНГами для перевозки личного состава и эвакуации населения, вездеходы-болотоходы, плавательные средства, пожарно-насосные станции, мотопомпы, а также бульдозерная, экскаваторная и погрузочная техника.

По области составлены и распределены по подразделениям карты по основным рекам Нура,

Шерубай-Нура и Жаман-Сарысу, с нанесением возможной обстановки.

Произведены облеты территории Абайского и Шетского районов, а также Жезказганского

региона.

Противопаводковые мероприятия ведутся в усиленном режиме.