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    Неправильно измерять состояние спорта медалями – глава НОК

    13 Августа 2021, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Измерять медалями состояние спорта в стране неправильно. Об этом заявил генеральный секретарь Национального олимпийского комитета страны Андрей Крюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Измерять простыми медалями состояние спорта во всей стране - не совсем правильно. Если бы мы гипотетически заработали три золотых медали, это значит все у нас в стране хорошо, и проблем не существует? Наверное, это не так. Мы как профессионалы должны мыслить неэмоционально, объективными категориями», - сказал Андрей Крюков на брифинге в СЦК.

    Он также прокомментировал негативные мнения о результатах выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио, которые распространяются в социальных сетях.

    «Хотел бы отметить именно комментаторов в YouTube, в соцсетях, которые работают очень профессионально, комментируют боксерские поединки, раскладывают их на запчасти, начиная от тактик, стратегии, заканчивая состоянием спортсменов. Нам, как профессионалам очень интересны разные точки зрения, потому что мы слышим своих тренеров, как они отвечают на наши вопросы и видим то, что происходит на самом деле, оценки сторонних экспертов», - отметил спикер.

    «И мы можем сказать да, Сакен Бибосынов поединок, скорее всего, выиграл. Но что решило исход поединка? Из пяти судей один решил в другую пользу по своему субъективному восприятию матча. Мы не будем спорить, сделал он это специально, отсутствие квалификации или что-то. В этом случае у нас была бы другая медаль и что теперь? По решению этого судьи подвергать всю спортивную систему страны обструкции? Говорить, что мы все упали и поражены? Я не согласен с такой оценкой. Предлагаю оценивать состояние спортивной системы страны более профессиональными критериями», - заключил А. Крюков.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Олимпиада
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