Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за шахматную корону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане завершилась 13-я партия в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. Россиянин белыми фигурами сыграл вничью с Лижэнем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

В этой партии у гроссмейстеров были обоюдные шансы на перевес, однако они закончили встречу ничьей на 39-м ходу. Счёт в матче после 13 партий — 6,5-6,5. Следующая партия состоится 29 апреля. В ней Непомнящий сыграет чёрными фигурами.

Напомним, матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, то шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».



