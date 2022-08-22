Неполадки вновь обнаружены на Каспийском Трубопроводном Консорциуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На КТК (Каспийский Трубопроводный Консорциум) вновь обнаружены неполадки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт компании.

«В составе объектов Морского терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума с 2002 года находятся в эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2, а с 2013 года - ВПУ-3. Подводное и надводное оборудование комплекса по отгрузке нефти состоит из подводного нефтепровода, оконечного подводного трубопроводного манифольда (ОПТМ), кессонных якорей, цепных анкерных креплений, подводных шлангов, танка плавучести, ВПУ и плавающих шлангов.

В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести (примечание: танк плавучести представляет собой полую, наполненную воздухом конструкцию, которая предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации)», - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что на танке плавучести ВПУ-1 выявили трещину в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов, на танке плавучести ВПУ-2 выявили трещину в аналогичной соединительной пластине, а также зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины (фото прилагаются).

«В связи с обнаруженными повреждениями подводного оборудования КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ компании IMODCO и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ, предоставив исчерпывающие материалы по обнаруженным дефектам. Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести», - поясняется в сообщении.











