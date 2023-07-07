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    Непогода в Павлодаре: затопление улиц и отключение света

    7 Июля 2023, 17:46

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за обильных дождей и сильного ветра в Павлодаре не работают 5 светофоров, коммунальщики и техника вывозят упавшие деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, по причине неблагоприятных погодных условий в настоящее время в городе Павлодаре не работают 5 светофорных объектов. Устранением повреждений занимаются 2 бригады», - сообщили журналистам в пресс-службе акима города Павлодар.

    Работы по вывозу упавших деревьев осуществляют 3 бригады рабочих и 3 единицы специализированной техники. На откачке дождевых вод по городу задействовано более 10 единиц спецтехники, добавили в администрации.

    «Кроме того, на текущий момент без электроснабжения находятся 5 237 потребителей из них: физические лица – 4 986, юридические лица – 251», - уточнил акимат Павлодара.

    Отключены 19 Северная городская (район улиц Н. Назарбаева - Лермонтова - Бухар жырау - Торайгырова), 3 Южная городская (район улиц Ворушина - Циолковского), 20 Центральная городская (район улиц Катаева - Ак. Чокина - Н. Назарбаева - Толстого), 32 Центральная городская (район улиц Толстого – Малая объездная), 110 Западная городская (район п. Радиозавод).

    На устранение этих повреждений на территории города и пригорода задействовано 19 человек и 5 единиц специализированной техники. На сетях теплоснабжения и водоснабжения повреждений не выявлено. ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодар-Водоканал» функционируют в штатном режиме, уточнил источник.

    Видео: Гульмира Байзакова

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Видео Погода МЧС
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