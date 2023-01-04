Непогода в Казахстане: 725 человек спасены за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 725 человек спасли за сутки на дорогах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«4 января из-за плохой погоды временно закрыты 65 участков автодорог. Из них 35 республиканского (Астана, Алматинская, ВКО - 2; Абайская и Павлодарская - 5; Акмолинская - 3, Жетысуская - 4, Карагандинская - 9; Костанайская, Улытауская и Жамбылская - 1) и 30 областного значения (Абайская - 8, Акмолинская - 9, BKO - 4, Жамбылская - 2; Жетысуская и Туркестанская по 5; Павлодарская - 11). Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах. Аналогичные штабы действуют в Абайской, Жетысуской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской областях. На блокпостах скопилось 1290 авто», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram­-канале POLISIA.KZ.

Как отмечается, за сутки спасены 725 человек, в т.ч. 137 детей, отбуксировано 124 единицы техники.

Для эвакуации подготовлены 769 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации.

В пунктах временного обогрева находятся 202 человека.

В целях предупреждения на аварийно-спасательных работах задействованы 4163 человека и 1343 единицы техники (МЧС 307/93, МВД 192/77, МИО-2886/707, дорожные службы - 778/466).

Фото: POLISIA.KZ.