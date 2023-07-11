Непогода в Грузии: аэропорт Кутаиси приостановил работу

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Союз аэропортов Грузии объявил о временном прекращении работы Международного аэропорта Кутаиси из-за сильного ливня, который привел к затоплению аэропорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство «Новости - Грузия».

«Из-за сильного дождя прервана работа пассажирского терминала аэропорта. На данном этапе приняты все меры предосторожности. Рейсы, запланированные в международном аэропорту Кутаиси, перенаправляются в Тбилиси», – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в одном из залов аэропорта обрушилась часть крыши, часть помещений затоплены и обесточены.

Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта, в Кутаиси также отложены или отменены рейсы авиакомпании Wizz Air из Дортмунда, Парижа, Барселоны, рейс Belavia из Минска, а также рейсы из Кутаиси в Минск, Салоники, Познань и Прагу.

Непогода в разных районах Грузии продлится до утра 12 июля, сообщило Национальное агентство окружающей среды.

Кратковременные и сильные дожди, грозы, в восточной Грузии ожидается град, на море, на побережье Аджарии – шторм. Сильный западный ветер. Распространяется предупреждение о возможных наводнениях и оползнях.