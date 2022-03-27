Непогода сохраняется: Участки  дорог закрыты в трёх областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыты участки дорог в Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 уч г. Аркалык - граница Акмолинской области.

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. Граница Костанайской обл. – г. Державинск.

Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Актюбинской области на а/д «Самара-Шымкент» км. 965-1154, уч. п. Карабутак - развилка а/д М-32 и а/д А-26.

Сотрудниками КазАвтоЖола ситуация на дорогах контролируется круглосуточно.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403.