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    18:49, 26 Март 2022 | GMT +6

    Непогода сохраняется: Участки  дорог закрыты в трёх областях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыты участки дорог в Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 уч г. Аркалык - граница Акмолинской области.

    В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. Граница Костанайской обл. – г. Державинск.

    Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта в Актюбинской области на а/д «Самара-Шымкент» км. 965-1154, уч. п. Карабутак - развилка а/д М-32 и а/д А-26.

    Сотрудниками КазАвтоЖола ситуация на дорогах контролируется круглосуточно.

    При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403.


    Теги:
    Дороги Погода Костанайская область Транспорт Главная Общество Актюбинская область Акмолинская область
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