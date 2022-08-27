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    Непобежденный казахстанский боксер за 67 секунд выиграл бой в ММА

    27 Августа 2022 20:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На турнире по смешанным единоборствам Octagon 34 в Алматы состоялся бой между казахстанским файтером Райымбеком Асаном (1-0) и таджикистанцем Али Шоевым (1-1), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот бой прошел в легчайшем весе и был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Асана удушающим приемом в первом раунде: для этого казахстанцу потребовалось всего 67 секунд.

    Таким образом, Райымбек Асан выиграл второй бой в профессиональной карьере в ММА и остался непобежденным, а Али Шоев потерпел второе поражение. Асан является профессиональным боксером: его рекорд на данный момент — 2-0-1, 2 КО.


    Фото: sports.kz





    Алматы Спорт Таджикистан Боевые искусства
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