Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Непобежденный казахстанский боксер выиграл нокаутом в Узбекистане

    15 Августа 2022 06:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22-летний казахстанский боксер Дилшат Нурым (4-0, 2 КО) выступил на вечере профессионального бокса и выиграл бой против соперника из Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Вечер бокса состоялся 13 августа в Ташкенте.

    Соперником казахстанца стал 25-летний представитель Кыргызстана Дастанбек Имангазиев (2-8, 1 КО). Бой был рассчитан на шесть раундов, но был завершен досрочно в третьем. На второй минуте третьего раунда Нурым мощным апперкотом отправил оппонента в нокдаун, а спустя несколько секунд забил в углу ринга, после чего Имангазиев не смог продолжить поединок. Итог — победа Нурыма техническим нокаутом.

    Таким образом, Дилшат Нурым выиграл пятый бой в профессиональной карьере. Дастанбек Имангазиев потерпел девятое поражение в профи.


    Фото: sports.kz
    #Спорт #Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Геннадий Головкин опубликовал видео перед третьим боем с «Канело»
    Казахстанский боксер получил бой против нокаутера с 33 победами
    Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBC
    Данияру Елеусинову предложили бой с топовым американцем вместо завершения карьеры
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров