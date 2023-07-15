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    Непобежденный казахстанский боксер вошел в топ-5 рейтинга IBF

    15 Июля 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) улучшил свое положение в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В рейтинге средневесов Нурсултанов занимал шестое место, а теперь поднялся на пятое. Свой последний бой Мейирим провел в апреле: он нокаутировал в восьмом раунде японца Кадзуто Такесако (15-1-1, 14 КО) и защитил титул чемпиона WBO International в среднем весе.

    Также в рейтинге IBF изменилась позиция еще одного казахстанского боксера, Али Ахмедова (19-1, 14 КО). Он не выходил на ринг с сентября прошлого года и опустился в рейтинге средневесов с пятого места на девятое.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Спорт Бокс спортсмены Казахстана
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