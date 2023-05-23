Непобежденный казахстанский боксер проведет с представителем Польши в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 июня казахстанский боксер Александр Ковригин (6-0, 4 КО) проведет свой седьмой поединок в профи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступит в рамках вечера бокса в Эбербахе (Германия) и сразится с поляком Петром Гуделем (10-9-1, 1 КО).

Авторитетный портал BoxRec.com оценил предстоящий бой Ковригина в одну звезду. Это первое выступление Александра, которое получило какую-либо оценку ресурса. Предыдущие бои уроженца Алматы были «беззвездными».

Отметим, что на этом вечере бокса выступит другой представитель Казахстана Виктор Темиров (3-0, 3 КО) — имя его оппонента пока не называется. Оба спортсмена сотрудничают с немецкой менеджмент компанией O1ne Sport.



