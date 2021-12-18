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Непобежденный казахстанский боксер победил украинца на вечере бокса в Нур-Султане

18 Декабря 2021 20:59
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Непобежденный казахстанский боксер победил украинца на вечере бокса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сапарбай Айдаров (5-0, 2 КО) провел свой шестой бой на профи-ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он выступил на вечере бокса в Нур-Султане, где встретился с украинцем Андреем Шеметовым (6-1-1, 4 КО). Бой в среднем весе был рассчитан на шесть раундов и закончился убедительной победой Айдарова единогласным решением судей.

Таким образом, Сапарбай Айдаров одержал шестую победу в профи и по-прежнему остается непобежденным, а для Андрея Шеметова это поражение стало вторым в его профессиональной карьере.

Напомним, хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Нур-Султане станут казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 4 КО) - они сразятся за вакантный титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Бокс  
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