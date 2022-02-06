Непобежденный казахстанский боксер победил соперника и завоевал титул WBO

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) провел титульный бой на вечере бокса в Актау и победил россиянина Андрея Сироткина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Мейирим Нурсултанов сразился с россиянином Андреем Сироткиным (19-1-1, 7 КО) за вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе. Бой был запланирован на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию — Нурсултанов досрочно победил, после пятого раунда Сироткин не смог продолжить бой из-за рассечения.

Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере и завоевал титул чемпиона WBO International. Добавим, что казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Что касается его соперника, то Андрей Сироткин потерпел второе поражение на профи-ринге.