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    Непобежденный казахстанский боксер победил соперника и завоевал титул WBO

    6 Февраля 2022, 00:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) провел титульный бой на вечере бокса в Актау и победил россиянина Андрея Сироткина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Мейирим Нурсултанов сразился с россиянином Андреем Сироткиным (19-1-1, 7 КО) за вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе. Бой был запланирован на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию — Нурсултанов досрочно победил, после пятого раунда Сироткин не смог продолжить бой из-за рассечения.

    Таким образом, Мейирим Нурсултанов одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере и завоевал титул чемпиона WBO International. Добавим, что казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Что касается его соперника, то Андрей Сироткин потерпел второе поражение на профи-ринге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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