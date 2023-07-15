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    Непобежденный казахстанский боец провел дуэль взглядов с американцем перед дебютом в UFC

    15 Июля 2023, 07:18

    ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 16 июля, утром 28-летний казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум (16-0) дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем первом поединке в крупнейшем ММА-промоушне Максум встретится с 39-летним американским файтером Тайсоном Нэмом (21-13-1). Бой наилегчайшего веса состоится на турнире UFC on ESPN 49 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

    Накануне противостояния соперники успешно прошли процедуру взвешивания, а также встретились лицом к лицу на дуэли взглядов.

    В предыдущем бою, который прошел в январе, Азат Максум победил бразильца Фабрисио Нуньеса (8-1) в первом раунде.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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