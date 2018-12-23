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Непобеждённый казахстанец прошёл взвешивание перед боем с эквадорцем
23 Декабря 2018 00:38 176
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря в Москве пройдет вечер бокса c участием казахстанца Али Балоева, сообщает Sports.kz.
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Накануне боя прошло традиционное взвешивание. Вес казахстанца составил 91.750 кг.
Не знающий поражений Али Балоев в восьмираундовом бою встретится с эквадорцем Жаном Карлосом Миной.
Напомним, в прошлом бою Балоев встретился с дебютантом в профи из Азербайджана Гулхусейном Агазадой. Бой в первом тяжелом весе, рассчитанный на шесть раундов, закончился уже во втором - Балоев проводил одну за другой массированные атаки на соперника, в результате чего рефери ближе к концу второго раунда принял решение остановить поединок.
Ключевые слова: Спорт,
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