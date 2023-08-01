Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Самат Жетибаев (5-0, 3 КО) провел свой шестой поединок в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Жетибаев выступил на вечере бокса в столице Узбекистана - Ташкенте, где его соперником стал 35-летний узбекистанский спортсмен Шахриер Исаков (4-2, 4 КО). Поединок в легчайшем весе был рассчитан на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию и закончился победой казахстанца техническим нокаутом в пятом раунде, из-за отказа секундантов соперника от продолжения боя.

Таким образом, Самат Жетибаев выиграл шестой бой подряд и остается непобежденным в профи. Шахриер Исаков потерпел третье поражение.