Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте

    1 Августа 2023, 00:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Самат Жетибаев (5-0, 3 КО) провел свой шестой поединок в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Жетибаев выступил на вечере бокса в столице Узбекистана - Ташкенте, где его соперником стал 35-летний узбекистанский спортсмен Шахриер Исаков (4-2, 4 КО). Поединок в легчайшем весе был рассчитан на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию и закончился победой казахстанца техническим нокаутом в пятом раунде, из-за отказа секундантов соперника от продолжения боя.

    Таким образом, Самат Жетибаев выиграл шестой бой подряд и остается непобежденным в профи. Шахриер Исаков потерпел третье поражение.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионат РК по футболу среди юношей до 12 лет проходит в столице
    Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
    Турнир по мини-футболу в память об Аскаре Забикулине прошел в Акмолинской области
    Два гонщика «Астаны» попали в топ-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Бургоса»
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области