Непобежденный «Казахский воин» получил дату боя за титул WBC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не знающий поражений казахстанский боксер легчайшего дивизиона Ельшат Ныгметолла (17-0-1, 5 КО) по прозвищу «Казахский воин» получил соперника, дату и место следующего боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает портал BoxRec.com, Ныгметолла выйдет в ринг 16 декабря на «Барыс Арене» в столице Казахстана Астане. 28-летний казахстанец сразится с филиппинским боксером Ренцом Розиа (17-9-1, 9 КО) по прозвищу «Ягуар». На кону десятираундового боя будет стоять титул WBC International Silver в легчайшем весе.

В этом году Ныгметолла вернулся после более чем двухгодичного простоя — он провел бой 12 марта на вечере бокса в Дубае (ОАЭ) и победил единогласным решением судей филиппинца Джастина Дарапа (10-2, 6 КО).





Фото: sports.kz



