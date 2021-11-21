Непобежденный чемпион мира бросил вызов Геннадию Головкину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО) вновь заявил о намерении сразиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Впрочем, также Андраде готов рассмотреть и другие кандидатуры — Джермалла Чарло (32-0, 22 КО) и Хайме Мунгии (38-0, 30 КО).

«Я лишь хочу бой с Чарло, Головкиным или Мунгией следующим!» — написал Деметриус в твиттере.

Напомним, Деметриус Андраде является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Геннадий Головкин владеет поясами IBF и IBO, Джермалл Чарло — поясом WBC. Что касается Хайме Мунгии, то он не является чемпионом мира, но имеет пояс WBO Inter-Continental.



