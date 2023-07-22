Непобежденный чемпион из Казахстана взлетел в мировом боксерском рейтинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Султан Заурбек существенно улучшил свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после победы над испанцем Джоном Картером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чемпион WBO из Казахстана нокаутировал боксера с рекордом 15-0.

Заурбек сразился с Картером на вечере бокса в Эдинбурге (Шотландия) и удосрочил своего оппонента в третьем раунде.

Благодаря этой победе боксер из Казахстана поднялся в рейтинге BoxRec во втором полулегком весе с 83-го места на 47-е. Добавим, что Султан Заурбек является чемпионом по версии WBO European. Что касается его соперника, то ранее Джон Картер выигрывал титул чемпиона Испании, а также завоевывал пояс EBU European Union.